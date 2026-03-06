Юрист рассказал, кого не накажут за рекламу в Telegram

Иван Соловьев заявил НСН, что в ФАС не стали бы без оснований признавать незаконной рекламу на замедленных ресурсах, но наказать блогеров «задним числом» не смогут.

Заявление ФАС о рекламе в Telegram стало новой точкой отсчета для рынка, теперь все официально предупреждены, что рекламу в мессенджере можно считать незаконной, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Вечером 5 марта Федеральная антимонопольная служба шокировала всех блогеров и рекламодателей новостью о том, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон. В ведомстве уточнили, что не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен. Соловьев предупредил, что в ФАС не стали бы делать такие выводы без оснований.

«Сегодня Telegram не включен в списки экстремистских ресурсов, поэтому здесь привлечь к ответственности за финансирование именно экстремисткой сети невозможно. Сейчас это предупреждение. В ФАС нашли норму, которая покрывает все эти случаи. Считать законодательным запретом можно то, что написано на бумаге. В основе такого запрета лежит закон. Ограничить массово права людей нормативным актом ведомства нельзя, потому что любой нормативный акт должен пройти соответствующую экспертизу. Если государство в лице Роскомнадзора замедляет какой-либо мессенджер или соцсеть, но при этом разрешает монетизировать размещение там материалов, спонсируя эту сеть, это получается странно. Поэтому шаги абсолютно логичные. Замедление неэффективно без запрета монетизации. Другой вопрос, как это должно быть закреплено», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что наказать блогеров «задним числом» не смогут.

«У нас есть общая норма о том, что положение, законодательство ухудшающее, обратной силы не имеет. Но ФАС только сейчас обратилась к анализу этого вопроса, как мы понимаем, эта норма уже есть давно. Я надеюсь, что предупреждение ФАС станет некой точкой отсчета, после которых они и будут предупреждения реализовывать в виде конкретных мер реагирования. Если будет что-то сделано задним числом, это будет непорядочно. Я думаю, что в суде при необходимости будут найдены аргументы, чтобы этого не допустить», - добавил собеседник НСН.

На этапе обсуждения замедления мессенджера глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН говорил, что в Telegram сегодня крутятся «огромные» деньги, а российские компании перешли именно на эту площадку после запрета другой соцсети.