HMD анонсировала кнопочные телефоны со встроенным искусственным интеллектом

Компания HMD на выставке MWC 2026 объявила о планах добавить современные функции смартфонов в линейку кнопочных телефонов. В их числе – некоторые ИИ-сервисы. Новые возможности должны появиться на устройствах компании в течение 2026 года. Об этом сообщает издание GSMArena.

Производитель намерен расширить доступ к цифровым сервисам для пользователей с ограниченным подключением к интернету. Среди новых функций заявлены цифровой кошелек, голосовой помощник на базе ИИ и поддержка видеозвонков. Запуск сервисов начнется на отдельных рынках, включая Индию, после чего планируется более широкое распространение.

Цифровой кошелек позволит получать, хранить и выводить средства через локальные платежные системы. Сервис разрабатывается совместно с финтех-компанией Kivi3 и блокчейн-платформой Polygon Labs. По словам разработчиков, безопасность будет обеспечиваться на уровне устройства с использованием PIN-защиты.

ИИ станет частью будущих кнопочных телефонов благодаря сотрудничеству с индийской компанией Sarvam AI. Голосовой ассистент позволит выполнять базовые действия, включая звонки, установку будильников и включение фонарика, а также отвечать на простые запросы пользователей.

Кроме того, компания готовит отдельный сервис на базе ИИ для пожилых людей. Проект создается совместно с компанией InTouch и должен выступать в роли цифрового компаньона. Пилотное тестирование планируется начать в Европе, после чего сервис может выйти и на другие рынки.

Также для новых устройств разрабатывается приложение Xpress Chat, которое добавит видеозвонки через фронтальную камеру, голосовые сообщения, групповые чаты и обмен фотографиями.