Создано приложение, предупреждающее о человеке в умных очках рядом

«Умные» очки со встроенными камерами выглядят, как обычные очки. Да, вас могут снимать на видео без вашего ведома. Однако теперь у владельцев смартфонов на Android появился инструмент для защиты.

© Ferra.ru

Приложение Nearby Glasses умеет обнаруживать такие устройства. Как это работает? Оно ловит Bluetooth-сигналы и смотрит на их уникальные идентификаторы, которые присваиваются производителем. Если оно находит сигнал от гарнитуры Meta* или Snap, пользователь получает предупреждение. Можно также добавить в список и другие устройства для поиска.

В интервью разработчик приложения назвал «умные» очки «ужасным куском техники», который «игнорирует права людей и вторгается в личную жизнь».

Разработчик предупреждает, что система может иногда ошибаться, например, приняв VR-шлем за очки. Создание версии для iPhone пока под вопросом.

*Принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.