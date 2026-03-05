Эксперт рассказал о влиянии уведомлений на аккумулятор смартфона

Часто всплывающие уведомления оказывают сильное влияние на продолжительность работы смартфона от одного заряда. Об этом RT рассказал гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

© Газета.Ru

По словам специалиста, на пуш-уведомления приходится около 15-30% суточного расхода энергии мобильного телефона с аккумулятором средней емкости.

«Этот показатель существенно вырос по сравнению с 2020-2022 годами, что связано с увеличением среднего количества активных приложений и интенсивности их фоновой активности», — объяснил он.

Эксперт отметил, что современные операционные системы Android и iOS существенно улучшили управление энергопотреблением уведомлений. Они внедрили специальные адаптивные механизмы группировки, а также ограничили фоновую активность. Однако даже при таких обновлениях эффект от уведомлений остается значительным.

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков до этого говорил, что для стабильной работы мобильного телефона необходимо периодически его перезагружать. По его словам, благодаря такому действию удастся очистить оперативную память, корректно завершить все фоновые процессы и восстановить исправную производительность гаджета.