Кипящие подо льдом океаны найдены на лунах Сатурна

Подо льдом небольших лун в системе Сатурна, судя по новой модели, океаны могут не просто существовать, а местами "закипать" из-за резкого падения давления, когда ледяная оболочка начинает таять снизу.

© NASA

Идея подледных океанов давно обсуждается для отдельных "ледяных миров", но новое объяснение увязывает их внутреннюю динамику с загадочными деталями рельефа. На Энцеладе это знаменитые "тигровые полосы", а на Мимасе - крутые уступы и необычно высокая "скалистость" поверхности. Авторы рассматривают сценарий, при котором приливный разогрев разжижает лед у основания коры, и из-за перехода льда в более плотную жидкую воду давление в системе уменьшается.

Расчеты показывают, что на сравнительно малых телах вроде Мимаса и Энцелада (а также на Миранде - спутнике Урана) это падение может дойти до тройной точки воды, когда лед, жидкость и пар способны сосуществовать одновременно. В таком режиме даже холодная вода может "кипеть" не из-за высокой температуры, а из-за недостаточного давления. Именно это, по версии астрономов, способно запускать мощные деформации коры и помогать "лепить" гигантские обрывы и гряды, как на снимках Миранды, сделанных "Вояджером-2".

Исследователи подчеркивают, что речь не о "кастрюле с кипятком", а о физическом режиме, который может заметно менять геологию и, следовательно, важен для планирования будущих миссий к потенциальным океаническим мирам.