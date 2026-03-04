Apple представила самый дешевый MacBook — Neo

Apple анонсировала MacBook Neo. Это самая бюджетная модель в линейке Mac — стартовая цена составляет 599 долларов. Предзаказ уже открыт, продажи начнутся 11 марта.

© Ferra.ru

MacBook Neo получил 13-дюймовый экран Liquid Retina. Корпус выполнен из алюминия и доступен в четырёх цветах: розовом, индиго, серебристом и жёлто-зелёном. Вес ноутбука — около 1,2 кг.

Внутри установлен процессор A18 Pro, что используется в недавних iPhone. Устройство подходит для интернета, просмотра видео, работы с документами, фото и даже якобы с ИИ. Время автономной работы достигает 16 часов. Вентиляторов, как и в моделях Air, нет — будет бесшумным.

© Apple

© Apple

Есть камера на 1080p, два микрофона и стереодинамики, 8 ГБ оперативной памяти. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 6, есть два порта USB-C и разъём для наушников.

Чтобы снизить цену, в базовой версии убрали подсветку клавиатуры, технологию True Tone у экрана, более быстрый SSD и поддержку Wi-Fi 7.