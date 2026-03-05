TCL представила наушники с кристаллами Swarovski

TCL анонсировала беспроводные наушники-клипсы CrystalClip. Также показана специальная версия, созданная совместно со Swarovski.

© TCL

CrystalClip крепятся на ухо. Вес каждого наушника — всего 5,5 грамма. Для прочности используется гибкая титановая дуга. Внутри установлены динамики диаметром 10,8 мм. Поддерживается эффект объемного звучания. Для звонков используются два микрофона с системой шумоподавления.

Автономность достигает 36 часов с учетом зарядного кейса. Без подзарядки наушники работают до 8 часов, 15 минут зарядки дают примерно 3 часа прослушивания. Есть защита от брызг и пота по стандарту IPX4.

© TCL

Управление осуществляется касаниями. При подключении к смартфонам TCL доступна функция перевода речи в реальном времени.

Обычная версия поступила в продажу по цене 79 евро. Специальная версия с кристаллами Swarovski выйдет во втором квартале этого года и будет стоить 149 евро.