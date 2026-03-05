MacBook Neo не получил полноценную поддержку внешних дисплеев Apple

Бюджетный ноутбук MacBook Neo совместим с новыми мониторами Studio Display, однако не поддерживает их максимальные возможности. Об этом сообщает MacRumors.

© Apple

По данным издания, при подключении MacBook Neo изображение на Studio Display масштабируется до разрешения 4K с частотой 60 Гц, тогда как сам монитор рассчитан на работу в 5K.

Стандартная версия Studio Display стоит от $1599 (125,7 тыс. руб. по курсу на 5 марта 2026 года) и поддерживает разрешение 5K при частоте до 60 Гц, а модель Studio Display XDR с частотой до 120 Гц оценивается от $3299 (259,4 тыс. руб.).

MacBook Neo оснащен двумя портами USB-C, однако только один из них поддерживает DisplayPort 1.4 для подключения внешнего дисплея. Для работы монитора его необходимо подключать к порту USB 3, расположенному ближе к задней части устройства. Ноутбук также не поддерживает Thunderbolt, поэтому подключение нескольких мониторов по цепочке невозможно.

Предзаказы на MacBook Neo стоимостью $599 (55 тыс. руб.) и новые Studio Display уже открыты, а продажи устройств начнутся 11 марта.