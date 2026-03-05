В Китае начали делать беспилотники из бамбука и хотят начать делать спутники

В Китае разработали первый беспилотник, конструкция которого частично выполнена из бамбуковых композитов. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Проект реализован Международным центром бамбука и ротанга совместно с Нинбоским институтом технологий Beihang University и компанией Long Bamboo Technology Group. Первый испытательный полет аппарата прошел в Тяньцзине в начале 2026 года. Более 25% конструкции дрона изготовлено из композитов на основе бамбука.

Аппарат оснащен поворотными винтами и способен к вертикальному взлету и посадке. Размах его крыла превышает 2,5 м, масса составляет около 7 кг, крейсерская скорость – более 100 км/ч, а продолжительность полета превышает один час. По словам разработчиков, создание такого дрона потребовало решения задач, связанных с формованием материала, прочностью конструкции и устойчивостью к внешней среде.

Одним из ключевых преимуществ бамбуковых композитов называют их низкую стоимость. Они примерно в четыре раза дешевле углеродного волокна, что позволяет сократить стоимость конструкции более чем на 20%. При этом аппарат оказался примерно на 20% легче аналогов из углепластика.

Разработчики считают, что такие материалы могут применяться не только в беспилотниках. Бамбуковые композиты рассматриваются как экологичная альтернатива для электрического транспорта, морской техники, а также спутников и других космических аппаратов.

