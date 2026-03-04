Названы лучшие ноутбуки для работы и развлечений

Редакция портала "Палач" составила подборку из пяти мощных ноутбуков для работы и развлечений стоимостью от 72,2 до 100,7 тыс. руб.

Открывает список Huawei MateBook 14 (2024) за 72,2 тыс. руб. с корпусом из алюминия весом всего 1,31 кг при толщине в 14,5 мм, 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2,8K. Среди прочих характеристик отмечается наличие чипа Intel Core Ultra 125H, 16 Гб оперативной памяти, SSD на 512 Гб, веб-камеры с ИИ-функциями и мощной антенны Huawei Metaline.

Следом идет Honor MagicBook Pro 16 (2024), который при цене 85,7 тыс. руб. может похвастаться 16-дюймовым IPS-экраном с частотой 165 Гц и разрешением 3K, таким же процессором, но 24 Гб оперативной памяти и SSD на 1 Тб. Также имеется шесть стереодинамиков, мощная антенна с радиусом сети до 360 метров и поддержка быстрой зарядки.

На третьем месте оказался MacBook Air 13 M4 за 90,5 тыс. руб. Ноутбук весом 1,24 кг и толщиной 11,3 мм получил 13,6-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками и частотой 60 Гц, мощный фирменный чип M4, 16 Гб оперативной (объединенной) памяти и накопитель на 256 Гб. Благодаря такой начинке и оптимизации ноутбук справится с любыми задачами за исключением продвинутого видеомонтажа, 3D-моделирования и игр. Среди прочих особенностей отмечается наличие Touch ID, до 18 часов работы от одного заряда, веб-камеры с функцией Center Stage и стереодинамиков с Dolby Atmos.

В топ также вошли офисный Xiaomi Redmi Book Pro 16 (2025) и Acer Nitro V15 с видеокартой GeForce RTX 4050 за 93,9 и 100,7 тыс. руб. соответственно.