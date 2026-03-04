Ученые назвали главную опасность боевого применения ИИ

Американские и израильские военные использовали системы искусственного интеллекта при планировании и проведении операций против Венесуэлы и Ирана, в результате которых был похищен президент Николас Мадуро и убит аятолла Али Хаменеи. Пентагон официально признает применение ИИ в боевых действиях, однако детали остаются засекреченными, передает РИА Новости.

По данным источников, ключевую роль сыграли аналитические платформы вроде Palantir, которые собирают и обрабатывают огромные массивы разведданных. Алгоритмы идентифицируют приоритетные цели, рекомендуют типы вооружений с учетом географии, погоды и средств ПВО противника, а также оценивают правовые основания для ударов. При этом окончательное решение о пуске ракет пока остается за человеком.

В центре скандала оказалась компания Anthropic, разработавшая для Пентагона систему Claude. Глава военного ведомства Пит Хегсет потребовал убрать из контракта ограничения на автономное применение оружия, но получил отказ. Дональд Трамп назвал основателей Anthropic «ханжескими альтруистами» и запретил использование их разработок в госструктурах. На смену Anthropic уже пришла OpenAI, получившая новый оборонный контракт.

Эксперт ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович предупреждает, что давление на разработчиков будет только расти, и в итоге ИИ начнут применять без каких-либо этических ограничений. Главная опасность в том, что люди могут слепо доверять алгоритмам, не понимая логики их решений, что чревато катастрофическими ошибками.