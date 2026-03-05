iPhone в России подорожали из-за войны на Ближнем Востоке

Стоимость смартфонов iPhone в России выросла примерно на 15% на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщает издание iPhones.ru, проанализировавшее ситуацию на сером рынке и цены на московской «Горбушке».

Ключевым фактором подорожания стала логистика поставок техники Apple. На протяжении многих лет одним из главных хабов параллельного импорта для России оставался Дубай, откуда устройства попадали на российский рынок. Однако после начала активных боевых действий авиасообщение из ОАЭ оказалось нарушено: многие рейсы отменяются, а оставшиеся самолеты перегружены.

Из-за этого поток техники фактически сократился. Немногочисленные рейсы из региона заполняют в первую очередь люди, пытающиеся покинуть зону напряженности, поэтому перевозка электроники для перепродажи отходит на второй план.

По данным издания, за последние две недели цены на iPhone на сером рынке выросли в среднем на 10%. Например, iPhone 17 с памятью 256 ГБ подорожал с 69 до 75 тыс. руб., а iPhone 17 Pro Max с таким же объемом памяти – примерно со 108 до 120 тыс. руб. Версия iPhone 17 Pro Max на 512 ГБ выросла в цене со 130 до примерно 145 тыс. руб.

При этом стоимость других устройств Apple почти не изменилась. Цены на iPad и Mac в большинстве случаев остались прежними или выросли не более чем на две тысячи рублей. Это объясняется меньшим объемом продаж и наличием запасов на складах.

Отмечается, что текущий рост цен на 7-15 тысяч рублей может быть лишь первой реакцией рынка. Если военный конфликт на Ближнем Востоке затянется и логистика через ОАЭ будет нарушена надолго, поставщикам придется искать альтернативные маршруты, что может привести к новой волне подорожания.