Samsung поднимет цены на новые модели бюджетных смартфонов

Новые смартфоны среднего класса от Samsung могут заметно подорожать. По данным инсайдера Судханшу Амбхоре, в европейской рознице появились предварительные цены на модели Galaxy A57 и Galaxy A37, которые на десятки евро выше, чем на эти же модели предыдущего поколения. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Согласно утечке, версия Galaxy A57 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя будет стоить около €439, а модификация с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти может достигать €539. Galaxy A37, в свою очередь, может стоить €539 за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти и до €609 за версию с 256 ГБ хранилища.

Для сравнения, предыдущие модели линейки – Galaxy A36 и Galaxy A56 – выходили на рынок по цене €379 и €479 соответственно в аналогичных конфигурациях. Таким образом, рост стоимости может составить около €60 евро без увеличения объема памяти.

По слухам, Galaxy A37 получит процессор Exynos 1480, тот же чип, который использовался в прошлогоднем Galaxy A55. Смартфон может оснащаться тройной основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и 5-мегапиксельной макрокамерой, а также аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Некоторые источники также указывают на возможный выход устройства с Android 16 и оболочкой One UI 8.5.

Galaxy A57, как ожидается, займет более высокую позицию в линейке и получит процессор Exynos 1680, AMOLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки, защиту от воды по стандарту IP67 и стереодинамики.