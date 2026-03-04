Ученые раскрыли, способны ли бактерии пережить удар астероида
Международная группа исследователей под руководством Лили Чжао из Университета Джонса Хопкинса экспериментально подтвердила, что микроорганизмы могут пережить мощнейший удар, достаточный для того, чтобы отправить фрагменты породы с планеты в открытый космос. Это повышает вероятность гипотезы панспермии, согласно которой жизнь могла попасть на Землю из космоса. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences NEXUS.
Объектом исследования стала бактерия Deinococcus radiodurans — один из самых живучих организмов на планете, способный выдерживать колоссальные дозы радиации и обезвоживание. Ученые поместили микроорганизмы между двумя стальными пластинами, имитирующими куски горной породы, и выстрелили в них третьей пластиной со скоростью около 500 км/ч. Давление при ударе достигало 1–3 гигапаскалей — это в 30 раз больше, чем на дне Марианской впадины.
Результаты впечатлили даже авторов: при давлении 1,4 гигапаскаля выжило 95% бактерий, при 2,4 — 60%, а при 2,9 — почти 10%. Установка разрушилась раньше, чем ученые смогли достичь порога полной гибели микроорганизмов.
Исследователи подчеркивают, что моделировали не эпицентр удара с плавлением пород, а периферийную зону, где давление лишь раскалывает камни и выбрасывает обломки в космос. Это именно те условия, в которых бактерии могут «оседлать» метеорит и отправиться в межпланетное путешествие.
Работа не доказывает, что жизнь на Землю занесли с Марса, но показывает, что микроорганизмы способны пережить один из самых разрушительных процессов во Вселенной. Авторы планируют продолжить эксперименты с другими бактериями, грибами и археями.