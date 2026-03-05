Жизнь после коллапса: куда ушли покинувшие свои города древние майя

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, проливает свет на стратегии выживания майя в период между 800 и 1500 годами нашей эры.

Команда археологов и географов обнаружила уникальное поселение в заболоченной низине «Райские птицы» (Birds of Paradise) на северо-западе Белиза, которое служило убежищем в эпоху великих потрясений.

Архитектурная сенсация в тропиках

Главным открытием стала невероятная сохранность деревянных конструкций. В условиях влажных тропиков органика обычно разлагается за считанные десятилетия, однако в болотах Белиза ученые обнаружили 10 массивных деревянных столбов, служивших фундаментом древних построек. Это крупнейшая коллекция древесины, использовавшейся для строений, найденная в глубине этой части материка.

«Находка опровергает старое убеждение, что подобные объекты не могут сохраниться в тропиках. Вероятно, мы просто пропускали их раньше», — отмечает ведущий автор работы Лара Санчес-Моралес из Нью-Йоркского университета.

Чтобы обнаружить следы поселения под густым покровом джунглей, ученые использовали лидар (лазерное сканирование), а затем провели систематические раскопки для восстановления хронологии строительства.

Жизнь во время коллапса

Исследуемый период совпадает с упадком великих городских центров майя, когда люди оставили города и закончился «классический период» их истории. В то время как мегаполисы пустели из-за засух и социальных потрясений, спасительным оазисом становились заболоченные низины.

Археологи обнаружили восемь земляных насыпей, служивших платформами для зданий, и массивную известняковую площадку. Найденные артефакты — керамика, каменные орудия и кости животных — рисуют картину крайне адаптивного сообщества. Болота обеспечивали людей рыбой и дичью даже в самые засушливые годы, когда традиционное подсечно-огневое земледелие становилось невозможным.

Смена парадигмы

Открытие заставляет пересмотреть историю майя не как череду катастроф, а как процесс гибкой адаптации. Когда привычный мир рушился, общины меняли среду обитания, инструменты и рацион, продолжая существовать на периферии бывших империй.

«Мы увидели сообщество, способное сохранять устойчивость перед лицом климатических экстремумов, — подчеркивает соавтор исследования Тимоти Бич из Техасского университета в Остине. — Нашим следующим шагом станет изучение того, как именно функционировало это поселение и насколько многочисленным было его население».

Исследование в Белизе доказывает, что археологическая летопись тропиков гораздо богаче, чем считалось ранее. Теперь ученым предстоит выяснить, были ли такие «болотные убежища» массовым явлением или уникальным примером стойкости.