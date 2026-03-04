Названы основные риски для смартфона от пыли

Пыль — один из самых недооценённых факторов, негативно влияющих на работу смартфона, рассказал в беседе с RT член совета директоров компаний РОСА и «Рутек» Сергей Кравцов.

Основные зоны, куда попадает пыль — это решётки динамиков, микрофоны, разъём зарядки, а также зазоры вокруг кнопок и стыков корпуса, отметил эксперт.

«Наиболее заметно загрязнение проявляется в динамиках. Со временем пыль и мелкий ворс частично перекрывают акустическую сетку, из-за чего звук становится тише, глуше или появляется характерное хрипение», — поделился он.

Пользователи нередко воспринимают это как аппаратную неисправность, продолжил Кравцов.

«Похожая ситуация с разъёмом зарядки. В него попадает ворс из карманов одежды, который смешивается с пылью и образует плотный комок. В итоге кабель может вставляться не до конца, контакт становится нестабильным, а зарядка — медленной или прерывистой», — разъяснил он.

Кроме того, накопление пыли может косвенно влиять на температурный режим устройства, заметил специалист.

«Смартфон охлаждается в основном через корпус и внутренние металлические элементы, и когда на поверхностях и в отверстиях накапливаются загрязнения, теплоотвод становится менее эффективным», — предупредил он.

По его словам, чтобы избежать подобных проблем, смартфону требуется регулярная чистка.

«Обычно достаточно раз в несколько недель протирать корпус и экран салфеткой из микрофибры, и раз в месяц проверять состояние динамиков и разъёма зарядки. Аккуратно, используя мягкую кисточку, поток сжатого воздуха или зубочистку для удаления ворса из порта», — предложил он.

Металлические предметы для этой цели применять не стоит, поскольку они могут повредить контакты, уточнил эксперт.

«Значительная часть проблем со звуком и зарядкой смартфонов связана не с поломкой компонентов, а с загрязнением. Поэтому регулярная чистка — это простой способ продлить срок службы устройства», — подытожил он.

