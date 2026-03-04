Инсайдер слил характеристики нового флагмана Honor

Компания Honor тестирует флагманский смартфон Honor Magic 9 Pro с двумя 200-мегапиксельными камерами. Об этом, как пишет GizmoChina, сообщил инсайдер Digital Chat Station.

© Honor

По предварительным данным, один из 200-мегапиксельных сенсоров будет использоваться в качестве основного модуля, второй – в составе перископического телеобъектива. В прототипах применяются датчики OmniVision OV52B или OmniVision OVB0D, отличающиеся форматом и характеристиками.

OV52B имеет формат 1/1.3 дюйма и ориентирован на сочетание высокого разрешения с расширенным динамическим диапазоном. Сенсор OVB0D крупнее – 1/1.12 дюйма – и поддерживает технологию LOFIC Gen 2 HDR, предназначенную для улучшения проработки светлых и темных участков кадра и снижения пересветов.

Другие характеристики устройства пока не раскрываются, однако сообщается, что смартфон получит дисплей диагональю 6,85 дюйма.

Ожидается, что линейка Magic 9 может быть представлена в октябре 2026 года.