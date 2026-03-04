Установлен точный возраст одного из самых полных скелетов неандертальца

Международная команда исследователей уточнила возраст одного из самых известных и хорошо сохранившихся скелетов неандертальца, найденного в 1909 году на стоянке Ла Ферраси во Франции.

© runews24.ru

Как сообщает журнал Journal of Archaeological Science, отложения, связанные с этим захоронением, датируются промежутком 42 610–39 830 лет.

Ученые проанализировали 64 фрагмента костей животных из коллекции парижского музея, где хранится и скелет неандертальца. С использованием методов палеопротеомики удалось установить, что 50 образцов принадлежат представителям семейства полорогих, а также выявлены фрагменты, относящиеся к оленевым и слоновым.

Для радиоуглеродного датирования отобрали шесть костных образцов. Моделирование показало, что отложения, связанные с неандертальцем, формировались в интервале 43 270–39 060 лет назад, а сам эпизод захоронения относится к более узкому периоду 42 610–39 830 лет назад.

Авторы исследования подчеркивают, что эти данные помещают Ла Ферраси в тот же культурно-хронологический контекст, что и останки ребенка неандертальца, найденного в этой местности ранее и датированные 41,7–40,8 тысячи лет.

Это позволяет точнее сопоставлять оба комплекса и лучше понимать погребальные практики неандертальцев на данной стоянке.

Ранее стало известно, что в пустыне Сахара на территории Нигера найдены останки спинозавра с необычной «саблей» на голове — массивным изогнутым гребнем, которого прежде не видели ни у одного представителя этой группы.