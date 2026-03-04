Найден 3500-летний бронзовый топор, связанный с ритуалом

На северо-западе Швейцарии археологи наткнулись на необычные артефакты бронзового века, возраст которых превышает 3500 лет.

Об этом сообщает Archäologie Baselland. В долине Лейменталь доброволец, обследуя скалистый склон с помощью металлоискателя, обнаружил массивный бронзовый топор длиной всего 22 сантиметра и небольшую булавку для одежды.

«Несмотря на небольшой размер, топор выглядит монументально благодаря весу и качеству исполнения», — отметили исследователи.

История и контекст находки

Артефакты нашли на скале Шлоссфельзен, неподалеку от деревни Бург-им-Лейменталь, рядом с границей с Францией. Это место уже привлекало внимание археологов: в 1858 году там обнаружили бронзовый серп. Все предметы с этого участка относятся к среднему бронзовому веку, примерно 1500 году до нашей эры.

По мнению специалистов, скала могла служить местом ритуальных подношений.

«Топор был найден в углублении с землей, что может указывать на намеренное размещение предмета для ритуала», — отмечают исследователи.

Ритуальные клады бронзового века

В Европе бронзового века клады — преднамеренные скопления металлических предметов — встречались довольно часто. В них находились инструменты, оружие и украшения. Предметы обычно зарывали в землю, помещали в расщелины скал или сбрасывали в воду, вероятно, как подношения богам.

Бургский топор, застрявший в расщелине, возможно, был частью такого обряда. Но археологи не исключают, что на скале могли находиться и другие предметы, образующие более крупный клад.

Топор особой конструкции из региона Юра

Новый топор относится к так называемому «гренхенскому типу» — конструкции с фланцем, впервые описанной в 1856 году в Гренхене, где нашли четыре топора, четыре серпа и фрагмент меча. Этот экземпляр подтверждает широкое распространение такой формы топоров в регионе Юра в период среднего бронзового века.

Повторные находки подобных предметов указывают на активные региональные связи и обмен между общинами в горах Юра и соседних территориях.

Значение ландшафта и возможный ритуальный характер

Сегодня Бург-им-Лейменталь — тихая деревушка, но в бронзовом веке этот район, соединяющий долины Рейна и Роны, имел стратегическое значение. Археологические исследования в Родерсдорфе и окрестностях подтверждают заселение региона в средний бронзовый век. В 1998 году в соседней французской долине Бидерталь нашли крупный клад бронзового века всего в километре от Бурга.

Совокупность находок позволяет предположить, что этот район был не только местом поселений, но и важным торговым или ритуальным центром.

«Эта находка пополняет список значимых памятников бронзового века в Швейцарии», — подчеркивают археологи.

Специалисты хотят понять, был ли топор одиночным ритуальным подношением или частью более крупного клада, захороненного три с половиной тысячелетия назад.