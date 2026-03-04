Генерация резюме с помощью ИИ усложнила трудоустройство

Некоторые технологические компании начинают пересматривать традиционные подходы к найму и отказываются от обязательного требования резюме при приеме на работу из-за нейросетей. Об этом сообщает Business Insider.

© Газета.Ru

Так, разработчик программного обеспечения для управления корпоративными расходами Expensify предлагает кандидатам вместо отправки резюме ответить на ряд вопросов, позволяющих оценить мотивацию и практические навыки соискателя. Похожую практику использует и компания Automattic, владеющая WordPress и Tumblr.

По данным Business Insider, все больше работодателей уделяют внимание не формальному опыту и дипломам, а реальным навыкам и заинтересованности кандидатов в работе. Например, платформа электронной коммерции Gumroad просит соискателей подготовить сопроводительное письмо, в котором необходимо рассказать о мотивации и предыдущих проектах.

Основательница рекрутинговой платформы Twill Мишель Волберг отмечает, что традиционные резюме теряют ценность, особенно на фоне распространения генеративных ИИ-инструментов, позволяющих быстро создавать формально качественные, но малоинформативные анкеты. По ее словам, такая ситуация напоминает ресторан, где меню выглядит привлекательно, но кухня не соответствует ожиданиям.

Распространение ИИ-сервисов для составления резюме вынуждает компании искать новые способы проверки компетенций кандидатов. Например, LinkedIn предлагает пользователям подтверждать навыки с помощью специальных тестов. Кроме того, алгоритмы сервиса сопоставляют требования вакансий с содержанием профилей, чтобы стимулировать кандидатов откликаться только на наиболее релевантные позиции.

Эксперты отмечают, что массовое использование ИИ при подготовке резюме может подрывать доверие между работодателями и соискателями.