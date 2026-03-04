Qualcomm представила 3-нм чип с поддержкой ИИ для умных часов

На MWC компания Qualcomm анонсировала новую платформу для умных часов — Snapdragon Wear Elite. Процессор предназначен для устройств на базе Wear OS. Упор сделан на производительность и локальную работу ИИ.

© Qualcomm

Snapdragon Wear Elite создан по современному 3-нм техпроцессу. Он получил одно мощное ядро с частотой 2,1 ГГц и четыре энергоэффективных ядра. По данным Qualcomm, производительность выросла в несколько раз по сравнению с прошлым поколением.

Чип поддерживает видео в разрешении 1080p. Встроенный модуль для ИИ позволяет выполнять задачи прямо на часах, например распознавание речи, перевод текста или подсказки. Отдельный энергоэффективный блок отвечает за «постоянные функции» — отслеживание активности, например.

По заявлению компании, новые часы смогут работать до 30% дольше. Быстрая зарядка позволит восполнить 50% батареи примерно за 10 минут.

Процессор поддерживает современные стандарты связи, включая Wi-Fi, Bluetooth, 5G и спутниковую связь.