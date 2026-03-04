Альтернатива Apple Pay «Волна» появилась только у двух банков
Лишь два российских банка на данный момент интегрировали в свои мобильные приложения технологию бесконтактной оплаты по Bluetooth под названием «Волна» — речь идет о Газпромбанке и ПСБ. Другие участники рынка пока либо проводят тестирование решения, либо оценивают перспективы его внедрения.
Сервис «Волна» разработан НСПК, первый прототип этой технологии был представлен осенью 2024 года. Система позволяет владельцам смартфонов как на iOS, так и на Android совершать бесконтактные платежи — либо через СБП, либо с использованием карт платежной системы «Мир». В основе решения лежит технология Bluetooth Low Energy (BLE), обеспечивающая передачу небольших объемов данных на короткие расстояния при минимальном энергопотреблении. По сравнению с NFC этот способ допускает проведение оплаты на немного большем расстоянии от терминала и не требует точного позиционирования смартфона относительно считывающего устройства. Технология может функционировать и без интернет-соединения, однако для приема платежей требуется оборудование — терминалы, оснащенные поддержкой Bluetooth. Для совершения операции пользователю необходимо открыть мобильное приложение банка, перейти в раздел платежей, выбрать оплату через «Волну», поднести смартфон к терминалу с поддержкой Bluetooth и подтвердить транзакцию.
По словам представителя НСПК, в настоящее время три банка тестируют технологию одновременно в роли эмитентов карт и эквайеров. Они подключились к проекту с целью внедрения платежей по Bluetooth для карт «Мир». Помимо этого, некоторые кредитные организации проводят испытания отдельных компонентов технологии: часть банков проверяет ее работу в мобильных приложениях, а другие — исключительно на стороне инфраструктуры приема платежей. При этом на рынке уже появились примеры банков, которые полностью внедрили новую технологию и открыли своим клиентам доступ к оплате по Bluetooth. Конкретные названия организаций, участвующих в тестировании, представитель НСПК раскрывать не стал.
В конце прошлого года клиенты Газпромбанк, пользующиеся iPhone, получили возможность оплачивать покупки через «Волну». В середине февраля 2026 года банк внедрил поддержку технологии и в собственные платежные терминалы. Сейчас ведется работа по подключению действующих и новых корпоративных партнеров, заинтересованных в приеме платежей таким способом.
ПСБ также завершил внедрение технологии. В конце января банк объявил, что сервис бесконтактной оплаты стал доступен розничным клиентам через мобильное приложение, а также через эквайринговые терминалы по всей стране, оборудованные поддержкой Bluetooth. На интеграцию решения в мобильное приложение потребовалось около трех месяцев. В дальнейшем банк намерен продолжить расширение сети терминалов, которые смогут принимать платежи с использованием этой технологии.
ВТБ в ближайшее время планирует предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки через Bluetooth. Испытания сервиса банк начал совместно с НСПК в конце 2025 года. Тогда был запущен пилотный проект на терминалах, поддерживающих новый формат оплаты банковскими картами по Bluetooth. Сейчас идет подготовка к более широкому распространению сервиса, а количество совместимых терминалов постепенно увеличивается.
Банк Дом.РФ пока продолжает тестирование технологии на ограниченной группе пользователей. Решение о масштабном внедрении будет приниматься с учетом того, насколько быстро будет расти сеть POS-терминалов, способных принимать оплату через «Волну». Совкомбанк также рассматривает возможность внедрения этой технологии, однако конкретные сроки ее запуска пока не называются. Банк «Русский стандарт» проводил пилотное тестирование сервиса совместно с НСПК в октябре 2025 года. Тогда проверялись сценарии оплаты как через СБП, так и по картам «Мир», в том числе на терминалах самого банка, которые были доработаны для приема Bluetooth-платежей. Однако о дальнейших планах внедрения представители банка не сообщили.
Сбербанк создал собственный сервис бесконтактной оплаты для владельцев iPhone — технологию «Вжух», также основанную на Bluetooth Low Energy. Возможность ее массового использования была анонсирована летом прошлого года. Оплата осуществляется через новые биометрические терминалы Сбербанка и не требует от пользователя сложной настройки: достаточно установить обновленную версию банковского приложения и разрешить использование Bluetooth. При этом оплата возможна с любых счетов — независимо от платежной системы, а также при отсутствии интернет-подключения. Осенью сообщалось, что более двадцати кредитных организаций находятся на различных стадиях подключения к сервису «Вжух». Одним из первых партнеров стал Т-банк, который тогда же представил собственный сервис бесконтактной оплаты T-Pay для пользователей iPhone, совместимый с технологией Сбербанка. По заявлениям банка, к концу первой половины 2026 года поддержка технологии появится на терминалах Т-банка и Альфа-банка, что позволит со временем обеспечить покрытие практически всей сети точек приема безналичных платежей. В декабре 2025 года Альфа-банк выпустил новую версию мобильного приложения для устройств на iOS, которая позволяет оплачивать покупки на терминалах Сбербанка с поддержкой технологии «Вжух». В перспективе клиенты банка смогут использовать этот способ оплаты и на собственных терминалах Альфа-банка, когда они будут адаптированы под новую технологию.
Представитель НСПК подчеркивает, что масштабное внедрение сервиса «Волна» требует комплексной работы. Банкам необходимо доработать мобильные приложения, чтобы обеспечить возможность бесконтактной оплаты со смартфонов, а также обновить программное обеспечение платежных терминалов для приема операций через Bluetooth. Такие изменения требуют времени и согласованной работы различных участников рынка.
Эксперты считают, что у новых технологий оплаты по Bluetooth есть потенциальный спрос, поскольку они частично решают проблему бесконтактных платежей для владельцев iPhone. Однако за последние годы пользователи уже привыкли к альтернативам — QR-кодам, платежным стикерам и другим способам оплаты. Дополнительными препятствиями остаются необходимость модернизации терминалов, сравнительно высокая стоимость внедрения и не всегда стабильная работа технологии. Кроме того, потребители устают от постоянного появления новых платежных инструментов, поэтому их распространение может идти медленнее ожидаемого.