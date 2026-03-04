Новые жесткие диски Seagate достигли емкости 44 Тб

Компания Seagate Technology объявила о начале серийного производства жестких дисков семейства Seagate Mozaic 4+, использующих технологии магнитной записи с подогревом (HAMR) емкостью до 44 Тб, сообщает 3DNews.

Крупнейшие производители отмечают, что сегмент накопителей большой емкости формирует до 90% их выручки, что стимулирует ускоренное внедрение новых технологий повышения плотности записи.

Мировой рынок высокоемких жестких дисков продолжает расти на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта и увеличения спроса на инфраструктуру хранения данных. Крупнейшие производители отмечают, что сегмент накопителей большой емкости формирует до 90% их выручки, что стимулирует ускоренное внедрение новых технологий повышения плотности записи.

В Seagate называют Mozaic 4+ первой платформой хранения данных с технологией HAMR, развернутой в промышленном масштабе. По данным компании, два крупнейших клиента из числа облачных провайдеров уже завершили сертификацию устройств и начали получать первые партии накопителей. Ожидается, что по мере увеличения объемов производства к ним присоединятся и другие заказчики.

На текущем этапе технология позволяет размещать на одной магнитной пластине более 4 Тб данных. В перспективе плотность записи может увеличиться до 10 Тб на пластину, что теоретически позволит создавать жесткие диски емкостью до 100 Тб.

Накопители Mozaic 4+ оснащаются подвеской привода нового поколения и обновленным контроллером, которые обеспечивают более высокую точность записи при увеличенной плотности хранения данных. По заявлению производителя, архитектура платформы позволяет наращивать емкость без радикальных изменений конструкции устройств.

Ключевой элемент технологии заключается в лазерных компонентах, обеспечивающих локальный нагрев магнитных пластин для повышения плотности записи. Эти элементы разработаны и производятся Seagate внутри компании, что повышает контроль качества и ускоряет вывод новых продуктов на рынок.

В компании также отмечают, что применение накопителей большей емкости позволяет значительно повысить эффективность инфраструктуры дата-центров. Например, в центре обработки данных совокупной емкостью 1 эксабайт переход с дисков объемом 30 Тб на 44 Тб может повысить эффективность инфраструктуры почти на 47%. При этом требуется меньше серверных стоек и пространства — примерно на 10 кв. м меньше, а годовое энергопотребление может сократиться примерно на 800 тыс. кВт*ч.