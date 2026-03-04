Выявлена способность «экстремальных» бактерий путешествовать по космосу

Экстремофильные бактерии потенциально способны путешествовать между планетами, «перелетая» на астероидах и выдерживая колоссальные ударные нагрузки. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS Nexus.

© Газета.Ru

Ученые проверили, может ли одна из самых устойчивых бактерий на Земле — Deinococcus radiodurans — пережить давление, сопоставимое с тем, которое возникает при столкновении астероидов с планетами. Этот микроб известен способностью переносить экстремальный холод, засуху и мощное радиационное излучение.

В лабораторных экспериментах бактерии подвергали кратковременному воздействию сверхвысокого давления. При 1,4 гигапаскаля — что в десятки раз превышает давление на дне Марианской впадины — большинство клеток выжило без заметных повреждений. Даже при 2,4 гигапаскаля около 60% микроорганизмов сохранили жизнеспособность, хотя у части из них наблюдались повреждения мембран.

Авторы отмечают, что подобные нагрузки характерны для ударов астероидов по поверхности планет. Это означает, что при мощных столкновениях фрагменты пород с микробами могут выбрасываться в космос и впоследствии достигать других небесных тел.

Идея панспермии — распространения жизни по Солнечной системе с помощью космических объектов — обсуждается давно, однако новые данные дают экспериментальное подтверждение тому, что по крайней мере некоторые земные микроорганизмы способны пережить ключевой этап такого «путешествия».

Сейчас исследователи планируют проверить устойчивость других видов бактерий, чтобы оценить, насколько широко в природе распространена подобная выносливость.