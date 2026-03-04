Ученые обнаружили, что ощущением скорости времени можно управлять

Российские ученые обнаружили свидетельства того, что ощущением скорости времени и его субъективным восприятием можно гибко управлять, воздействуя на ритмы мозга.

Дальнейшие эксперименты помогут создать подходы для "настройки" восприятия времени и адаптации этого умения к решению конкретных задач, сообщили ТАСС в пресс-службе Научно-технологического университета "Сириус".

"Пластичность субъективного течения времени - это способность "ускорять" или "замедлять" время в сознании. В быстро меняющейся среде важно расширить временной горизонт - это дает мозгу больше времени на принятие решения. Спортсмены часто описывают это как состояние замедленной съемки", - пояснила научный руководитель направления "Развитие человека: мозг и психика" Научного центра когнитивных исследований Университета "Сириус" Ольга Сысоева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, в повседневной жизни люди часто не замечают того, что восприятие времени может меняться очень существенным образом в зависимости от ситуации, в которой они находятся. Так, ожидание перед важным событием кажется бесконечным, а приятные моменты быстро "пролетают". При этом в условиях высокой нагрузки, в частности, при движении на большой скорости или при необходимости срочного решения, умение "растянуть" время становится критически важным.

Для изучения этого феномена российские исследователи разработали портативный прибор, который позволяет объективно измерять это состояние и отслеживать то, как меняется работа мозга при субъективном "сжатии" и "растягивании" течения времени. Первые проведенные учеными опыты показали, что человеческий мозг способен воспринимать больше информации, чем осознает сам индивид.

Так, исследователи обнаружили, что феномен "сжатия" времени связан с ритмами активности мозга, и при этом он значимым образом влияет на принятие решений и импульсивность поведения. Схожим образом исследователи планируют изучить работу мозга спортсменов-гонщиков и бобслеистов, которые регулярно работают на пределе скорости восприятия.

Как ожидают ученые, такие эксперименты помогут разработать подходы к тренировке восприятия времени и создать прототипы тренажеров для разных профессий. Их разработка поможет "настраивать" оптимальное ощущение времени под конкретные задачи - от спорта до операторской работы и управления техникой. Это улучшит подготовку специалистов, работающих в условиях высокой скорости принятия решений.