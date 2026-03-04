Обнаружен вид мышей, которые живут в несколько раз дольше сородичей

Ученые выяснили, что золотистые иглистые мыши живут до пяти лет, в то время как их сородичи доживают в лучшем случае до 1,5 лет. Об этом рассказывается в журнале Science.

Конечно, сразу вспоминается знаменитый голый землекоп, абсолютный возрастной рекордсмен. Продолжительность жизни таких животных составляет до 40 лет, при этом они почти не болеют.

И хотя до голых землекопов золотистым иглистым мышам, которые обитают в Египте и на Ближнем Востоке, далеко, но в своем сообществе они, конечно, являются феноменами. Они не только долгожители, но еще и обладают поразительной способностью к регенерации - могут восстанавливать сердце и почки, заживлять огромные раны на коже и регенерировать спинной мозг после разрыва.

Более того, у таких мышей нет типичных признаков старения, у них на протяжении жизни нормально функционируют ключевые органы и системы. Например, сохранена структура и активность тимуса, играющего ключевую роль в работе иммунной системы, в печени отсутствуют возрастные воспаления и фиброз.

Отыскали ученые и причину такого долгожительства. Это белок кластерин: в иммунных клетках у таких мышей его уровень выше. Именно он подавляет воспалительное старение и увеличивает продолжительность жизни. Если гипотеза подтвердится, то это откроет перспективы создания препаратов с целью профилактики возрастных хронических заболеваний.