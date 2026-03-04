Выявлены скрытые процессы, происходящие внутри Солнца

Ученые из Бирмингемского и Йельского университетов проанализировали астрономические данные за более чем 40 лет, чтобы понять, как меняется внутренняя структура Солнца в разные фазы солнечного цикла. Результаты исследования показали, что даже небольшие колебания в солнечной магнитной активности приводят к заметным изменениям внутри Солнца.

Известно, что каждые 11 лет Солнце проходит цикл активности от минимума до максимума. Минимумы характеризуются небольшим количеством солнечных пятен, более слабыми магнитными полями и более однородной поверхностью.

Авторы нового исследования собрали данные шести телескопов, расположенных в разных регионах мира. Они изучили процессы, происходившие внутри Солнца в течение четырех наиболее спокойных периодов между 21 — 25 солнечными циклами. Ученые уделили особое внимание крошечным колебаниям внутри Солнца, образованным звуковыми волнами.

Солнечный минимум 2008 — 2009 годов считался одним из самых тихих и продолжительных за всю историю наблюдений. Но, как показало исследование, внутри Солнца в это время происходила необычная активность. Сигнал гелиевого сбоя (изменения энергетического состояния гелия) был сильнее, а скорость звука была выше. Это свидетельствует о более высоком давлении и температуре газа, а также о более низких магнитных полях.

Ученые заключили, что внешние слои звезды незаметно меняются в зависимости от циклов активности. Глубокие тихие минимумы «могут оставить ощутимый внутренний отпечаток». Это открытие важно для прогнозирования будущих циклов активности, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В конец февраля стало известно о полном исчезновении солнечных пятен. Это произошло впервые с 2021 года. Пятна являются неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у звезды магнитного поля, пояснили специалисты.