Земля продолжит сталкиваться с магнитными бурями как минимум в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

По словам ученого, несмотря на постепенное снижение активности Солнца, магнитные бури будут возникать из-за корональных дыр на поверхности звезды.

Богачев отметил, что этот период считается временным. Полное затишье, по прогнозам специалистов, может наступить в фазе минимальной солнечной активности — примерно в 2028–2031 годах.

Он пояснил, что именно корональные дыры становятся основной причиной магнитных бурь во время спада активности Солнца. Например, с 22 по 25 февраля на поверхности звезды не наблюдалось заметных пятен, однако на Земле была зарегистрирована магнитная буря среднего уровня.

Сейчас, как уточнил ученый, идет 25-й солнечный цикл. Обычно такие циклы длятся около 11 лет. Нынешний цикл достиг максимума в 2024 году и постепенно переходит в фазу снижения активности.

Ранее портал Science X сообщил, что ученые изучили более 40 лет астрономических данных и обнаружили изменения во внутренней структуре Солнца. По их данным, даже небольшие колебания магнитной активности способны вызывать заметные изменения внутри звезды.

Читайте также: Учительница совратила школьника 22 раза в машине и по видеосвязи