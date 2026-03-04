У российских депутатов начали блокировать аккаунты Apple

Проблемы с доступом к аккаунтам в экосистеме Apple, о которых СМИ писали в середине февраля, затронули российских парламентариев, включенных в санкционные списки США. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех депутатов, личные аккаунты оказались заблокированы.

Один из них узнал о блокировке при попытке оплатить подписку, другому уведомление пришло спонтанно. Если о блокировке депутаты предпочитают говорить анонимно, то об отсутствии проблем рассказывают открыто. Член фракции «Новых людей» Роза Чемерис заявила, что у нее нет аккаунтов в Apple. Виталий Милонов («Единая Россия»), осенью приобретший оранжевый iPhone, назвал смартфон «плохим», но проблем не подтвердил. Еще один парламентарий специально оплатил покупку при корреспонденте, получив чек.

Ранее о получении аналогичного сообщения от Apple публично заявлял только сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. 11 февраля он опубликовал в Telegram письмо, где говорилось, что его данные совпадают с санкционными списками, и для разблокировки требовалось загрузить копию паспорта. Сам Рогозин подчеркнул, что никогда не пользовался продукцией Apple, считая ее «шпионским оборудованием».

Политолог Константин Калачев отметил, что сам факт использования продукции Apple депутатами, попадающими под санкции, может выглядеть как проявление двоемыслия. По его словам, блокировки могут подтолкнуть к переходу на Android или технику Huawei.

Руководитель отдела разработки EvApps Дмитрий Ентин пояснил, что Apple юридически не может получить паспортные данные россиян для гарантированной блокировки, но допустил ошибочные блокировки «тезок» подсанкционных лиц. Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов назвал блокировки подсанкционных лиц беспрецедентными, отметив, что ранее такого не было даже в отношении Ирана. Политолог Павел Склянчук резюмировал, что у российских политиков нет единых правил противостояния санкциям, и блокировка оставляет выбор: сменить аккаунт или отказаться от техники Apple.