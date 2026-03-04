В Египте нашли редкие запечатанные саркофаги рядом с мумиями жриц

В некрополе Асасиф на западном берегу Луксора египетские археологи обнаружили уникальный погребальный тайник Третьего переходного периода. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

В камере, вырезанной прямо в скальной породе, были найдены 22 расписных деревянных саркофага, большинство из которых связано с женщинами, носившими титул «Певица Амона». Помимо гробов, археологи нашли восемь папирусов в керамических сосудах с глиняными пробками, полностью сохранившихся.

Структура тайника и расположение гробов

Камеру использовали не как первичное место захоронения, а как надежное хранилище для саркофагов, перенесенных из более ранних гробниц. Саркофаги расположены систематически в десять горизонтальных рядов. Крышки отделены от тел, что позволяло экономить пространство и показывает высокий уровень планирования.

«Это не было поспешное перезахоронение. Такое расположение указывает на контроль и организацию со стороны храмовых властей», — отметили в министерстве.

Внутри сохранились мумифицированные останки, а на большинстве гробов отсутствуют личные имена. Вместо этого отчетливо видны титулы, чаще всего — «Певица Амона», подчеркивающий участие женщин в ритуальной музыке, песнопениях и церемониях в Карнаке. Повторение титула вместо имени предполагает, что религиозная роль имела приоритет над родословной.

Папирусы и ритуальные сосуды

Восемь папирусов, обнаруженные в крупных керамических сосудах с глиняными пробками, находятся в отличном состоянии. Их размеры и сохранившиеся печати позволяют предположить аккуратное хранение, возможно, для защиты текстов или органических материалов. Исследователи считают, что документы могут содержать сведения о ритуальной жизни, храмовой администрации, экономике или практиках бальзамирования.

Рядом с гробами находились керамические сосуды, вероятно, использовавшиеся для мумификации. В них могли храниться натрон (смесь для бальзамирования), масла, смолы или куски льняной ткани, применявшиеся в погребальных обрядах. Сочетание саркофагов, мумий, папирусов и ритуальных сосудов подтверждает, что это было тщательно организованное погребальное объединение, а не случайное захоронение.

Древесина саркофагов оказалась хрупкой, поэтому специалисты сразу начали консервационные работы. Они укрепили ослабленные волокна, восстановили штукатурку, очистили ярко окрашенные поверхности и сделали детальную фото- и архитектурную документацию.

«Сохранение этих артефактов позволит не только изучить материалы, но и понять, как их изготавливали и использовали в ритуалах», — подчеркнули в министерстве.

Раскопки продолжаются. Исследователи ищут первоначальные гробницы, чтобы установить, были ли женщины похоронены вместе изначально или собраны позже для защиты. Это поможет уточнить практику коллективных захоронений в храмовой среде.

Контекст некрополя Асасиф

Асасиф — часть обширного фиванского комплекса, где находятся гробницы чиновников Среднего царства и поздних периодов, а также следы перезахоронений. Новый клад подчеркивает роль храмовых институтов в организации погребальных практик в период нестабильности.