На Земле ночью произошла магнитная буря

Слабая магнитная буря прошла на Земле в ночь на 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

© m24.ru

Ее зафиксировали в промежутке между 00:00 и 03:00 по московскому времени. Степень возмущенности магнитного поля планеты достигла уровня G1 по шкале из 5 показателей, где G1 – "слабо", а G5 – "экстремально сильно".

Ранее в ИКИ РАН заявили, что активность Солнца, показавшая взрывной рост в конце января и начале февраля 2026 года, пошла на спад, достигнув нулевой отметки.

По словам ученых, в начале года звезда побила сразу 2 рекорда текущего столетия: по силе радиационного шторма и по числу мощных вспышек в одной активной области. Однако в настоящее время, исчерпав запасы энергии, Солнце выглядит "полностью опустошенным".