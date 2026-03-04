Apple случайно допустила утечку названия нового дешевого MacBook

Компания Apple, вероятно, случайно раскрыла название своего будущего бюджетного ноутбука. В документах на сайте компании для регуляторного соответствия в ЕС ненадолго появилась ссылка на устройство под названием MacBook Neo с номером модели A3404. Об этом сообщает издание MacRumors.

В опубликованном PDF-файле само название не указано, однако оно было заметно в ссылке на странице регуляторной документации. Вскоре после обнаружения упоминание MacBook Neo было удалено с сайта.

Ожидается, что новая модель станет самой доступной альтернативой в линейке MacBook, то есть будет располагаться ниже MacBook Air. По слухам, устройство получит процессор уровня iPhone, например A18 Pro или A19 Pro, вместо традиционных чипов серии M. Также предполагается наличие дисплея диагональю 12,9 дюйма.

Сообщается, что ноутбук может выйти в ярких цветах, включая желтый, зеленый, голубой и розовый. Предполагаемая стоимость устройства оценивается в диапазоне от $599 до $799 (от 46,5 до 62 тыс. руб., по курсу на 4 марта 2026 года).

Презентация новинки ожидается на мероприятиях Apple Experience для прессы, которые пройдут в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае сегодня, 4 марта. Онлайн-трансляция презентации не планируется.