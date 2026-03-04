В России представили дорогие смартфоны Xiaomi 17

В России начали продавать флагманские смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе diHouse.

Обе модели оснащены флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дополнены 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Базовый Xiaomi 17 получил накопитель на 256 или 512 ГБ, тогда как Ultra-версия поставляется в версии на 512 ГБ и 1 ТБ.

Среди прочих характеристик Xiaomi 17 отмечаются 6,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой от 1 до 120 Гц и яркостью до 3500 нит, тройная камера Leica на 50 Мп и селфи-камера на 50 Мп, аккумулятор емкостью 6330 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 и 50 Вт соответственно, а также предустановленная оболочка HyperOS 3.0 на базе Android 16.

Xiaomi 17 Ultra получил похожий дисплей на 6,9 дюйма, камеру Leica с разрешением 500, 200 и 50 Мп, а также аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 50 Вт.

В России Xiaomi 17 предлагается по цене от 84,9 тыс. руб., тогда как за Xiaomi 17 Ultra просят уже от 124,9 тыс. руб.