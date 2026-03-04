В Windows 11 после обновления нашли баг, отключающий интернет

На некоторых компьютерах с Windows 11 после обновления могут удаляться настройки интернет-соединения. Об этом сообщило издание Neowin.

Журналисты рассказали о случае с пользователем, который обновил персональный компьютер с версии Windows 11 23H2 до 25H2. Сразу после установки обновления владелец устройства обнаружил, что интернет-подключение пропало. Позже выяснилось, что все сетевые настройки были сброшены.

Пользователь сообщил журналистам, что на компьютере исчезла папка Dot3Svc, где хранятся политики и параметры NAC — системы контроля доступа к сети. Из-за ошибки обновления компьютер остался без подключения к интернету.

По словам владельца ПК, операционная система не смогла автоматически восстановить параметры по умолчанию, поэтому их пришлось вводить вручную. Он отметил, что при каждом обновлении папка dot3svc удаляется, из-за чего компьютер отключается от сети до тех пор, пока не будет выполнена команда gpupdate после подключения к сети.

Компания Microsoft пока не подтвердила наличие проблемы.