Ученые выяснили, как неандертальцы пережили ледниковый период

Международная группа ученых установила, что умение шить одежду, использование огня, ускоренный обмен веществ и наличие бурого жира могли помочь неандертальцам пережить суровые ледниковые периоды плейстоцена (от 2,588 миллиона лет назад до 11,7 тысяч лет назад). Исследование опубликовано в журнале The American Journal of Human Biology (AJHB).

© Газета.Ru

Археологические данные свидетельствуют, что неандертальцы активно использовали очаги. На стоянке в Каталонии обнаружены специальные каналы под кострищами, которые, вероятно, обеспечивали приток кислорода к пламени. Это указывает на понимание принципов горения, даже если вопрос о том, умели ли предки человека самостоятельно разжигать огонь, остается дискуссионным.

Еще одним важным элементом защиты от холода была одежда из шкур животных. Хотя сами шкуры не сохранились, археологи находят косвенные доказательства их обработки. В Денисовой пещере (Алтайский край) были обнаружены костяные иглы с ушком, датируемые временем присутствия неандертальцев около 50 тысяч лет назад.

«Кроме того, на стоянках часто встречаются лиссуары — костяные орудия, которые, по мнению исследователей, использовались для выделки кожи и придания ей водоотталкивающих свойств», — отмечают ученые.

Помимо технологий, значительную роль сыграли анатомические особенности. Неандертальцы обладали массивным телосложением, широким туловищем и относительно короткими конечностями. Такая пропорция уменьшала площадь поверхности тела и снижала теплопотери.

Авторы также предполагают, что у неандертальцев мог быть повышенный основной обмен веществ, что позволяло вырабатывать больше тепла. Дополнительным преимуществом могла стать развитая бурая жировая ткань — тип жира, способный генерировать тепло при холодовом стрессе и защищать жизненно важные сосуды.

В отличие от белых жировых клеток, практически полностью заполненных жировой каплей, бурый жир содержит много митохондрий, которые способны производить энергию.