В AliExpress назвали топ-10 популярных в России смартфонов

Аналитики AliExpress СНГ подвели итоги зимнего сезона и составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в России. С декабря по февраль в топе оказались аппараты Realme, Redmi, OnePlus, Poco и Honor.

© Ferra.ru

Первое место занял флагман OnePlus 15. Аккумулятор на 7300 мАч, который заряжается всего за 43 минуты, и очень яркий экран — одним из главных преимуществ. Камера у него тоже «серьезная» — три модуля по 50 мегапикселей.

© OnePlus

На втором месте расположился Redmi Note 14 S. Эта модель славится своей основной камерой на 200 мегапикселей и четырехкратным зумом без потери качества.

© Redmi

Тройку лидеров замкнул Poco X7 Pro. Его главные козыри — мощный процессор, защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 и яркий AMOLED-экран.

© Poco

В десятку также вошли производительный Poco F7 с быстрой зарядкой, доступный Redmi Note 14, модели OnePlus Nord CE5, Poco M8 Pro с хорошими камерами, а также Honor 400, Realme 15T и Realme 16 Pro+.

© Poco F7

© Redmi Note 14

© OnePlus Nord CE5

© Poco M8 Pro

© Honor 400

© Realme 15T