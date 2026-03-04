В AliExpress назвали топ-10 популярных в России смартфонов

$77.6190.31

Покупатели AliExpress выбрали топ-10 смартфонов зимы — среди них нет ни одного Samsung

Ferra.ru

Аналитики AliExpress СНГ подвели итоги зимнего сезона и составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в России. С декабря по февраль в топе оказались аппараты Realme, Redmi, OnePlus, Poco и Honor.

© Ferra.ru

Первое место занял флагман OnePlus 15. Аккумулятор на 7300 мАч, который заряжается всего за 43 минуты, и очень яркий экран — одним из главных преимуществ. Камера у него тоже «серьезная» — три модуля по 50 мегапикселей.

© OnePlus

На втором месте расположился Redmi Note 14 S. Эта модель славится своей основной камерой на 200 мегапикселей и четырехкратным зумом без потери качества.

© Redmi

Тройку лидеров замкнул Poco X7 Pro. Его главные козыри — мощный процессор, защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 и яркий AMOLED-экран.

© Poco

В десятку также вошли производительный Poco F7 с быстрой зарядкой, доступный Redmi Note 14, модели OnePlus Nord CE5, Poco M8 Pro с хорошими камерами, а также Honor 400, Realme 15T и Realme 16 Pro+.

© Poco F7
© Redmi Note 14
© OnePlus Nord CE5
© Poco M8 Pro
© Honor 400
© Realme 15T
© Realme 16 Pro+