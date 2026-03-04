В AliExpress назвали топ-10 популярных в России смартфонов

Покупатели AliExpress выбрали топ-10 смартфонов зимы — среди них нет ни одного Samsung
Аналитики AliExpress СНГ подвели итоги зимнего сезона и составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в России. С декабря по февраль в топе оказались аппараты Realme, Redmi, OnePlus, Poco и Honor.
Первое место занял флагман OnePlus 15. Аккумулятор на 7300 мАч, который заряжается всего за 43 минуты, и очень яркий экран — одним из главных преимуществ. Камера у него тоже «серьезная» — три модуля по 50 мегапикселей.
На втором месте расположился Redmi Note 14 S. Эта модель славится своей основной камерой на 200 мегапикселей и четырехкратным зумом без потери качества.
Тройку лидеров замкнул Poco X7 Pro. Его главные козыри — мощный процессор, защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 и яркий AMOLED-экран.
В десятку также вошли производительный Poco F7 с быстрой зарядкой, доступный Redmi Note 14, модели OnePlus Nord CE5, Poco M8 Pro с хорошими камерами, а также Honor 400, Realme 15T и Realme 16 Pro+.