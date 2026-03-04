Tecno представила первый смартфон с ИИ-автозумом

Компания TECNO анонсировала серию новых флагманских смартфонов CAMON 50. На выставке MWC 2026 были представлены стандартный вариант и улучшенная версия CAMON 50 Ultra 5G.

© Tecno

Упор в новых телефонах сделан на инструменты для создания фото и видео. Сенсор Sony LYTIA 700C подходит для сложных ночных съёмок, систему также дополняет 50 Мп телеобъектив с 3Х оптическим зумом.

Главной фишкой системы станет интеллектуальный движок AI RAW 2.0 с первым в индустрии ИИ-автозумом: телефон может моментально определить предмет съёмки и кадрировать фото в оптимальной композиции, чтобы превратить его в готовый снимок без обработки.