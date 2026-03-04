Corning выпустила cамое прочное защитное стекло для смартфонов

Компания Corning объявила о выпуске Gorilla Glass Ceramic 3 – нового стеклокерамического покрытия, которое позиционируется как самое прочное в её линейке. Материал разработан с акцентом на долговечность и уже дебютировал в складном смартфоне Motorola Razr Fold.

Для оценки прочности производитель провёл лабораторные испытания на поверхностях, имитирующих реальные условия эксплуатации. В ходе тестов Gorilla Glass Ceramic 3 выдержал падения с высоты более двух метров на бетон – один из самых жёстких типов покрытия для мобильных устройств.

Материал также продемонстрировал устойчивость к повторным ударным нагрузкам. По данным Corning, Gorilla Glass Ceramic 3 выдерживает не менее 20 последовательных падений с высоты одного метра на имитацию асфальта. Для сравнения, конкурирующее алюмосиликатное стекло, как отмечает компания, обычно разрушается уже после первого падения в аналогичных условиях.