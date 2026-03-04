Созданная в России система ИИ ускорит поиск новых сверхпроводников

Российские физики разработали нейросеть, которая способна быстро прогнозировать свойства сверхпроводящих материалов с дефектами. Система обучалась на точных расчетах для крошечных областей размером 24×24 атома, а теперь может предсказывать поведение образцов в сотни раз крупнее. Это позволит ученым эффективнее искать стабильные сверхпроводники и изучать квантовые эффекты без огромных вычислительных затрат.

По словам Вячеслава Неверова, учёного из МФТИ, ИИ обучается на обширных массивах данных, сравнивая изображения сверхпроводящих поверхностей с их точными характеристиками. После обучения система может быстро предсказывать свойства сверхпроводимости для образцов любого размера, исключая необходимость в сложных и трудоёмких вычислениях.

Неверов вместе с коллегами из МФТИ, ВШЭ и НИЯУ МИФИ применяет уравнения Боголюбова-де Гена для поиска новых сверхпроводящих материалов и исследования их свойств. Эти уравнения требуют значительных вычислительных ресурсов, так как необходимо проводить расчеты для образцов, состоящих всего из нескольких сотен атомов.

Ограниченный размер таких компьютерных моделей ограничивает возможность моделирования свойств многих перспективных материалов с нерегулярным распределением примесей. Однако российские ученые предложили инновационное решение с использованием ИИ для решения этих вычислительных задач.