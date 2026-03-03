Названо главное правило при покупке iPhone в России

IT-эксперт Леонтий Букштейн на фоне сообщений о продаже в России бракованных смартфонов Apple в разговоре с Рамблером рассказал, на что следует обращать внимание при покупке iPhone.

Большинство ввезенных в Россию по параллельному импорту смартфонов Apple за последние два года оказались бракованными. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Mash. По данным журналистов, около 78% коробок с гаджетами за два года были вскрыты для замены оригинальных деталей на старые или китайские.

Эксперт отметил, что выявить брак в iPhone при покупке без вскрытия аппарата и профессиональной диагностики практически невозможно.

Существует множество умельцев, которые способны спаять из двух-трех гаджетов один, а потом начать его продавать. Поэтому тут действительно можно купить себе головную боль, а не телефон. Чтобы уберечься от подобных схем, существует только один рецепт. Здесь нужно очень внимательно отнестись к тому, в каком магазине вы покупаете технику. Необходимо найти проверенный интернет-магазин, который самостоятельно завозит iPhone в Россию, а также изучить его рейтинг среди покупателей. В сети есть ряд специализированных площадок с отзывами потребителей, и эти отзывы практически не редактируются. Так что здесь на 90% можно быть уверенным в том, что речь идет о справедливых отзывах, а не о нарисованных по чьему-либо заказу. Кроме того, при покупке iPhone в России можно доверять крупнейшим федеральным сетям по продаже электроники. Они не занимаются подобной чепухой и дают гарантию на проданные ими устройства. Леонтий Букштейн Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации"

