Представлен новый MacBook Air

Компания Apple официально анонсировала обновленные модели MacBook Air, главной особенностью которых стал новый процессор M5 и увеличенный объем встроенной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors.

Установленный в новинке процессор M5 оснащен 10‑ядерным центральным процессором, в котором, по заявлению компании, используется самое быстрое ядро в индустрии. Конфигурации графического процессора предлагают до 10 ядер, каждое из которых дополнено нейронными ускорителями. Благодаря этому решению производительность при выполнении задач, связанных с ИИ, выросла в четыре раза по сравнению с MacBook Air на базе чипа M4.

Инженеры Apple также модернизировали графическую подсистему: в новом чипе применяются улучшенные ядра шейдеров и графический процессор третьего поколения с поддержкой трассировки лучей. Кроме того, выросла пропускная способность унифицированной памяти, которая теперь достигает 153 ГБ/с – это на 28% больше, чем у предшественника. Еще одним нововведением стал разработанный Apple беспроводной чип N1, обеспечивающий работу модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Значительные изменения коснулись и конфигурации хранилища. Базовая версия MacBook Air теперь оснащается накопителем на 512 гигабайт, при этом сохраняется возможность расширения вплоть до 4 ТБ. В компании подчеркивают, что скорость чтения и записи твердотельного накопителя выросла вдвое относительно предыдущего поколения.

Старт предварительных заказов на новые ноутбуки намечен на среду, 4 марта, а первые поставки начнутся ровно через неделю, 11 марта. При этом стоимость модели осталась на прежнем уровне – от $1099 (примерно 85,4 тыс. руб., – «Газета.Ru»).