Apple представила профессиональные мониторы Studio Display

Apple представила фирменные мониторы Studio Display и Studio Display XDR. Информация о новинках была опубликована в пресс-центре компании.

Базовая модель получила 12-мегапиксельную камеру с функцией Center Stage и поддержку Thunderbolt 5. При этом основные характеристики панели остались без изменений — монитор оснащается таким же 27-дюймовым экраном с разрешением 5K и частотой обновления 60 Гц.

Аудиосистема и микрофонный массив, по всей видимости, тоже достались от предшественника.

Studio Display предлагается по цене от $1599. Покупателям доступны варианты со стандартным стеклом или с матовым покрытием nano-texture с доплатой $300. В комплект входит подставка с регулировкой наклона. Версия с регулировкой по высоте предлагается за дополнительные $400.

Apple Studio Display XDR представляет собой преемника флагманского Pro Display XDR. Новинка оценена в $3299 и получила более продвинутые характеристики. В отличие от базовой модели, XDR поддерживает частоту обновления 120 Гц и оснащен подсветкой mini-LED с локальным затемнением.