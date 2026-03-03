Журналисты обратили внимание на детали iPhone 17e, о которых умолчала Apple

Компания Apple представила смартфон iPhone 17e, который получил чип A19, поддержку MagSafe, защитное стекло Ceramic Shield 2, модем C1X с более высокой скоростью 5G, увеличенный до 256 ГБ базовый объем памяти и новый цвет Soft Pink наряду с черным и белым вариантами. Однако журналисты MacRumors обратили внимание и на ряд менее заметных особенностей устройства, которые Apple не представила в ходе презентации.

© Apple

Выяснилось, что версия A19 в iPhone 17e оснащена 4-ядерным графическим процессором вместо 5-ядерного, используемого в стандартном iPhone 17. Это может привести к незначительному снижению производительности в играх, хотя в повседневном использовании разница, вероятно, будет малозаметной. При этом предыдущее поколение – iPhone 16e – также имело урезанный GPU.

Кроме того, модель лишена физического слота для SIM-карты не только в США, но и в Канаде, Мексике, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ и ряде других стран – устройство работает исключительно с eSIM.

Емкость аккумулятора осталась прежней и составляет 4 005 мАч, что подтверждается информацией на сайте компании для стран ЕС. Заявленные показатели автономности совпадают с характеристиками iPhone 16e.

Смартфон также получил поддержку портретной съемки нового поколения. Устройство распознает людей, собак и кошек, автоматически сохраняет данные о глубине сцены и позволяет настраивать эффект размытия фона и точку фокусировки уже после съемки в приложении «Фото».

Ожидается, что объем оперативной памяти составит 8 ГБ, как у iPhone 16e и базового iPhone 17, однако официального подтверждения пока нет.

В США цена новинки начинается от $599 (примерно 124,2 тыс. руб., – «Газета.Ru»).

Предзаказ стартует 4 марта, а продажи начнутся 11 марта.