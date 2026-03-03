Астрономы нашли способ разглядеть планеты у других звезд

Добраться до границы Солнечной системы, чтобы сфотографировать далекие миры, — такую задачу поставили перед собой астрономы. Речь идет не просто об очередном снимке звездного неба, а о прямом изображении поверхности экзопланет. Ученые планируют использовать Солнце в качестве гигантской линзы, но для этого телескоп придется отправить в точку, куда еще не залетал ни один созданный человеком аппарат. Подробности об этом сайту KP.RU рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев.

Как объяснил эксперт, запуск миссии намечен на середину 2030-х годов. Первые снимки, по его словам, могут быть получены только к концу следующего десятилетия. Сроки зависят от того, как быстро появятся необходимые технологии и какая архитектура миссии будет выбрана.

Использовать гравитацию небесных тел для увеличения изображения — идея не нова. Однако, как выяснила команда ученых, большинство «быстрых» вариантов, включая линзирование с помощью Юпитера, попросту не работают.

«На самом деле, единственное тело в Солнечной системе, которое в силу своей массы может "линзовать", это Солнце», — поясняет Турышев.

Принцип напоминает работу обычного объектива: чтобы снимок получился четким, нужно попасть в фокус. В случае с Солнцем фокальная область — это не точка, а длинная линия, начинающаяся далеко за орбитой Плутона. По расчетам, «линия резкости» стартует на расстоянии 547 астрономических единиц от светила. Одна такая единица равна расстоянию от Земли до Солнца (150 млн км). Для сравнения: Плутон находится всего в 40 а. е., а легендарный «Вояджер», покинувший Солнечную систему, преодолел лишь 170 а. е.

Чтобы получить качественное изображение и избежать помех от солнечной короны, ученым потребуется отправить зонд еще дальше — в диапазон от 650 до 900 астрономических единиц. На существующих аппаратах, включая «Вояджер», нет нужного оборудования, да и лететь им туда больше века.