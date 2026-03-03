В Румынии обнаружили римские захоронения с африканскими амфорами

В Румынии обнаружили 34 римских захоронения с африканскими амфорами
Музей национальной истории и археологии Констанцы сообщил о сенсационной находке: в ходе профилактических археологических раскопок на территории муниципальной больницы исследователи обнаружили 34 гробницы римского периода.
Участок расположен на территории древнего некрополя Томис, где тысячи лет назад хоронили жителей процветавшего порта на западном Черноморье.
Некрополь Томиса и его история
Томис, известный как место ссылки римского поэта Овидия, был важным городским центром Нижней Мезии. Его стратегическое положение на побережье делало город ключевым для торговли и культурных обменов. Сегодня под современными зданиями сохранились слои древней жизни, и раскопки позволили заглянуть в этот скрытый мир.
Раскопки осложнялись демонтажными работами и нестабильностью зданий. Временами музей приостанавливал исследования для безопасности персонала. Даже в сложных погодных условиях — снег, дождь и мороз — археологи возвращались, чтобы сохранить данные и завершить топографическую документацию. Несмотря на это, археологи провели 39 дней активных раскопок, фиксируя каждый артефакт и тщательно документируя пространство.
Катакомбы, амфоры и семейные захоронения
Найденные гробницы оказались не простыми ямами. В некоторых помещениях исследователи обнаружили множественные захоронения в подземных камерах, напоминающих катакомбы. Это говорит о продуманной архитектуре погребений, где семьи или общины хоронили своих членов в структурированных сооружениях.
Среди находок: личные украшения и ювелирные изделия, стеклянные сосуды, монеты, множество керамических предметов, включая африканские амфоры.
Африканские амфоры особенно ценны. Эти сосуды для вина и масла демонстрируют, что Томис поддерживал активные торговые связи с Северной Африкой. Их присутствие в гробницах может отражать статус умерших или ритуальные подношения, подчеркивающие социальное положение.
Редкие находки: греческая надпись и парадный щит
Особое внимание привлекли два уникальных объекта. Первая находка — греческая надпись III века н.э., свидетельствующая о религиозном объединении Томиса. Археологи отмечают:
«Религиозные сети играли ключевую роль в жизни города, объединяя духовную и социальную деятельность».
Вторая находка — умбо парадного щита. Это металлический «пупок» щита, который на боевом оружии защищает руку, но на парадных щитах носил символический характер. Он показывал статус владельца, военные заслуги и престиж. Вероятно, этот щит принадлежал офицеру или члену городского ополчения Томиса.
Участок больницы находится в охраняемой зоне, также включающей памятник IV века «Кавуль с орантом», украшенный христианской символикой. Открытия показывают, что под современным городом сохранились глубокие слои истории: от греческой колонии до римской провинциальной столицы, где торговля, религия и погребальные традиции переплетались.
Археологи отмечают, что открытие африканских амфор проливает свет на торговые сети, а катакомбы и уникальные предметы показывают, как городские элиты демонстрировали статус и воинские почести. Это открытие стало одним из крупнейших в археологической истории Румынии последних лет.