В Румынии обнаружили римские захоронения с африканскими амфорами

Музей национальной истории и археологии Констанцы сообщил о сенсационной находке: в ходе профилактических археологических раскопок на территории муниципальной больницы исследователи обнаружили 34 гробницы римского периода.

© Naukatv.ru

Участок расположен на территории древнего некрополя Томис, где тысячи лет назад хоронили жителей процветавшего порта на западном Черноморье.

Некрополь Томиса и его история

Томис, известный как место ссылки римского поэта Овидия, был важным городским центром Нижней Мезии. Его стратегическое положение на побережье делало город ключевым для торговли и культурных обменов. Сегодня под современными зданиями сохранились слои древней жизни, и раскопки позволили заглянуть в этот скрытый мир.

Раскопки осложнялись демонтажными работами и нестабильностью зданий. Временами музей приостанавливал исследования для безопасности персонала. Даже в сложных погодных условиях — снег, дождь и мороз — археологи возвращались, чтобы сохранить данные и завершить топографическую документацию. Несмотря на это, археологи провели 39 дней активных раскопок, фиксируя каждый артефакт и тщательно документируя пространство.

Катакомбы, амфоры и семейные захоронения

Найденные гробницы оказались не простыми ямами. В некоторых помещениях исследователи обнаружили множественные захоронения в подземных камерах, напоминающих катакомбы. Это говорит о продуманной архитектуре погребений, где семьи или общины хоронили своих членов в структурированных сооружениях.

Среди находок: личные украшения и ювелирные изделия, стеклянные сосуды, монеты, множество керамических предметов, включая африканские амфоры.

Африканские амфоры особенно ценны. Эти сосуды для вина и масла демонстрируют, что Томис поддерживал активные торговые связи с Северной Африкой. Их присутствие в гробницах может отражать статус умерших или ритуальные подношения, подчеркивающие социальное положение.

Редкие находки: греческая надпись и парадный щит

Особое внимание привлекли два уникальных объекта. Первая находка — греческая надпись III века н.э., свидетельствующая о религиозном объединении Томиса. Археологи отмечают:

«Религиозные сети играли ключевую роль в жизни города, объединяя духовную и социальную деятельность».

Вторая находка — умбо парадного щита. Это металлический «пупок» щита, который на боевом оружии защищает руку, но на парадных щитах носил символический характер. Он показывал статус владельца, военные заслуги и престиж. Вероятно, этот щит принадлежал офицеру или члену городского ополчения Томиса.

Участок больницы находится в охраняемой зоне, также включающей памятник IV века «Кавуль с орантом», украшенный христианской символикой. Открытия показывают, что под современным городом сохранились глубокие слои истории: от греческой колонии до римской провинциальной столицы, где торговля, религия и погребальные традиции переплетались.

Археологи отмечают, что открытие африканских амфор проливает свет на торговые сети, а катакомбы и уникальные предметы показывают, как городские элиты демонстрировали статус и воинские почести. Это открытие стало одним из крупнейших в археологической истории Румынии последних лет.