Nubia анонсировала игровой смартфон с 7,5-дюймовым экраном

Nubia на выставке MWC 2026 анонсировала новый игровой смартфон Neo 5 Max.

Благодаря боковым триггерам, новому чипсету MediaTek и аккумулятору ёмкостью 7000 мА·ч устройство с увеличенным экраном ориентировано на игровой процесс, сопоставимый с консольным уровнем, на дисплее, размеры которого выделяют его среди большинства смартфонов.

Особенности

Корпус Nubia Neo 5 Max выполнен из пластика, а задняя панель в геймерском стиле оснащена настраиваемой светодиодной подсветкой. Светодиоды могут пульсировать и загораться при входящих звонках и уведомлениях. На боковой грани расположены игровые триггеры.

Смартфон оснащён 7,5-дюймовым экраном с разрешением 1,5K. Для сравнения, 6,9-дюймовый дисплей Galaxy S26 Ultra считается огромным по меркам массового сегмента, однако устройство Nubia ещё больше по высоте и ширине.

Новинка работает на базе пока не представленного официально процессора MediaTek Dimensity 7080 с поддержкой 5G. Устройство также получило двухслойную систему охлаждения с испарительной камерой и 8 ГБ оперативной памяти.

Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч. Хотя мощность зарядки не стала акцентом презентации, такой объём батареи предполагает продолжительные игровые сессии без необходимости частой подзарядки в популярных проектах с оптимизированным энергопотреблением.

Смартфон оснащён основной камерой на 50 Мп, дополненной, предположительно, датчиком глубины или макрообъективом.

Сроки выхода и цена

Nubia подтвердила, что Neo 5 Max в ближайшее время поступит в продажу в Германии по цене 385 евро (около 447 долларов США).