Россиян предупредили о продающихся бракованных iPhone

Большинство ввезенных в Россию по параллельному импорту смартфонов Apple за последние два года оказались бракованными. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, около 78% коробок с гаджетами за два года были вскрыты для замены оригинальных деталей на старые или китайские. Эксперты проверили около 5000 смартфонов моделей «iPhone 15, 16, 17 Pro и Plus».

Брак выявили в 1053 из 1350 устройств в Калининграде, 1287 из 1650 в Санкт-Петербурге, 897 из 1150 в Челябинске и 663 из 850 в Севастополе. Итого бракованными признаны 3900 аппаратов, ни один из которых не проходил гарантийный ремонт от производителя. Кроме того, 80% бракованных устройств не соответствовали техрегламентам и были без обязательной маркировки.

Основная причина — вскрытие коробок на этапе поставок с заменой родных деталей. Это приводило к сбоям экранов: появлению горизонтальных розовых полос, отказам сенсора и прочим проблемам.

В Mash отмечают, что отсутствие официальных поставок Apple в Россию вынуждает импортеров работать с посредниками, что повышает риски.

На опубликованных журналистами фото показаны неисправные модели, среди которых iPhone Xr 2018 года выпуска, убедился корреспондент «Газеты.Ru». Подобные модели уже много лет не производятся, и найти их в состоянии нового невозможно. Такие смартфоны продаются исключительно с пометкой «б/у» и «неофициально восстановленных», о чем продавцы, как правило, сами предупреждают.