Рассекречены характеристики четырех новых флагманов Xiaomi

Компания Xiaomi готовит к выпуску линейку Xiaomi 18 для китайского рынка. В нее, как ожидается, войдут модели Xiaomi 18, 18 Pro, 18 Pro Max и 18 Ultra. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на известного инсайдера Digital Chat Station (DCS).

© Газета.Ru

По данным DCS, все модели серии получат 200-мегапиксельную камеру на базе крупного сенсора формата 1/1.28 дюйма. Сообщается, что в текущих инженерных образцах используется система с двумя 200-мегапиксельными модулями, которую внутри компании называют знаковым обновлением фотонаправления бренда.

Ранее появлялась информация, что Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max могут быть оснащены двумя 200-мегапиксельными камерами в основном блоке – для главного и перископического телеобъектива. При этом стандартный Xiaomi 18, по слухам, также получит перископический модуль на 200 Мп.

Ожидается, что базовая модель увеличит диагональ дисплея до 6,4 дюйма по сравнению с 6,3 дюйма у предыдущего поколения. В качестве процессора для Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max прогнозируется Snapdragon 8 Elite Gen 6, тогда как версия Ultra может получить более мощный Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Версия Ultra может дебютировать до конца года, тогда как остальные три устройства предположительно представят в сентябре.