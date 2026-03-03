Появилось фото OnePlus 15T с ультратонкими рамками

Президент китайского подразделения OnePlus Ли Цзе опубликовал первое реальное изображение компактного флагмана OnePlus 15T, дебют которого ожидается в Китае в этом месяце. На фото новинка размещена рядом с iPhone 17 Pro от Apple для демонстрации ультратонких рамок экрана. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

По словам топ-менеджера, модель получит визуально самые узкие рамки среди компактных смартфонов. Точная их толщина не раскрывается, однако известно, что у iPhone 17 Pro размер рамок составляет 1,44 мм. В компании заявили, что добиться такого результата удалось благодаря новой системе упаковки чипа и собственным технологиям экранной интеграции.

Ранее Ли Цзе также подтвердил наличие перископического телеобъектива и улучшенной автономности. По данным источников, устройство может получить 6,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц, а также ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Фронтальная камера, предположительно, будет на 32 Мп.

Основная камера может быть представлена либо 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP5, либо 50-мегапиксельным Sony IMX906 в сочетании с 50-мегапиксельным перископическим модулем Samsung JN5. Сообщается, что ультраширокоугольной камеры в устройстве не будет.

Смартфону приписывают процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор ёмкостью около 7500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной – 50 Вт. Также ожидаются кнопка Plus Key и защита корпуса по стандарту IP68/69.