Ученые установили, когда в Европе возникли густые леса

Ученые из Орхусского университета провели первое всестороннее исследование растительности Европы. Они установили, что густые леса появились на континенте сравнительно недавно, а большую часть своей истории он выглядел совершенно иначе. Как показало исследование, ландшафты Европы в последние 20 миллионов лет представляли собой смесь лугов, кустарников и редколесий различной плотности. Такая окружающая среда была создана пасущимися животными как главной экологической силой.

Долгое время считалось, что густые леса с закрытыми кронами были естественной основой Европы до вмешательства человека. Из такого предположения исходят, в частности, экологи, разрабатывающие планы восстановления лесов. Но такой подход противоречит типу экосистем, в которых европейские виды эволюционировали на протяжении миллионов лет.

Авторы нового исследования впервые охватили период от эпохи миоцена, которая началась 23 миллиона лет назад, до доиндустриальных времен. Они проанализировали данные о пыльце, окаменелостях растений, частицах древесного угля от древних костров, а также уровень стабильных изотопов в зубах и костях ископаемых видов и древнюю ДНК из отложений.

Результаты позволили проследить долгосрочные изменения в фауне и флоре Европы. Ученые заключили, что густые леса в Европе — относительно современное явление. На протяжении более чем 20 миллионов лет континент отличался редкими лесами с разнообразной растительностью, где могли пастись крупные животные вроде слонов, носорогов, бизонов и зубров. Такие экосистемы сохранялись и в умеренном, и в теплом, и в более прохладном климате.

Ученые призвали учесть результаты исследования в проектах по восстановлению лесного покрова. В Дании и других странах Европы субсидии предоставляются только на посадку густых лесов. Нынешняя практика лесовосстановления идет по неверному пути, что опасно для биоразнообразия, сообщает Biological Conservation.

Другое исследование показало, что леса Африки перестали поглощать углерод и начали выделять его из-за массовой вырубки. Все три основных региона тропических лесов планеты южноамериканская Амазония, Юго-Восточная Азия и Африка из «союзников» в борьбе с глобальным потеплением превратились в «противников».